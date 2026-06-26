Kaynak: DHA

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Türközü köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletteki Mehmet Furkan Saraçoğlu ile yanındaki arkadaşları Kemal S. ve Sabahattin K., araçtan savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada ölen Mehmet Furkan Saraçoğlu'nun, Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği Başkanı Bülent Saraçoğlu'nun oğlu olduğu belirtildi. Saraçoğlu'nun cenazesinin, bugün Ayvalık Karaayıt Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.