Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde Hassari Ö. idaresindeki 02 HK 200 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AAR 251 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Hassari Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.