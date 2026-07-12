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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kaza, Belen ilçesi bağlı Kozaklı mevkisinde meydana geldi. Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç dereye uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlarda bulunan 7 yaralıyı kurtararak, en yakın hastanelere gönderdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuyor.