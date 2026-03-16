Kaza; Antakya-İskenderun yolu Derince mevkiinde yasandı. F.K. idaresindeki 34 HT 6957 plakalı otomobil, 58 yaşındaki İsmet Kaçal idaresindeki 34 EIB 256 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaçal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.