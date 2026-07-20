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Kaynak: İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 ATY 230 plakalı motosiklet ile 09 ATC 842 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü A.K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.