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Kaynak: İHA

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı. Aracın motor kısmına zulalanmış halde 522 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Öte yandan, 200 bin TL değerindeki eski model otomobilde yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerinde 522 gram kokain taşınması dikkat çekti.