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Kaynak: DHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde otomobiliyle drift atan sürücünün videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Sivil ekipler, otomobil ve sürücüsünü tespit etti. Sürücüye toplam 140 bin TL cezai işlem uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil trafikten menedildi. Ayrıca, sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da işlem yapıldı.