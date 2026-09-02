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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobilin yola çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, bir domuz telef oldu.

Kaza, Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin önüne aniden domuz sürüsü çıktı. Sürücü çarpışmayı önleyemezken otomobil domuzlara çarptı.

Kazada sürücü yaralanmazken araçta maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle domuzlardan biri telef oldu.

Telef olan domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.