Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi’nde denetimler gerçekleştirdi. Polis, yüksek müzik sesi gelen E.H.G.'nin kullandığı 59 EF 549 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrolde bagaj kısmında yüksek ses sistemi bulundu. Sürücü E.H.G.'ye 24 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten menedildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Otomobilinde yüksek ses sistemi bulunan sürücüye para cezası
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