Olay, saat 03.30 sıralarında Karasu’ya bağlı Yeni Mahalle 7’nci Cadde'de meydana geldi. Park halinde bulunan otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar hemen polisi aradı. Araçtaki Zafer Şeyban'ın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobille kaçtığı belirlenen şüpheli S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Öldürülen Zafer Şeyban'ın 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'hakaret'; şüpheli S.Ö.'nün ise 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından suç kayıtları olduğu öğrenildi.