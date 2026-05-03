Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bulvar üzerindeki Karagöz Heykeli önünde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Sönmez’e (70), D.S. yönetimindeki 22 AEP 378 plakalı otomobil hızla çarptı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çarpmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri koştu. Ancak, olay yerinde yapılan tüm acil müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yaya geçidindeki Sönmez’e çarpma anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.

Sönmez’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri sürücü D.S.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.