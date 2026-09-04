Kaynak: İHA

Olay, Besni ilçesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, motor bölümünde sıkışan kediyi zarar görmemesi için titiz bir müdahaleyle bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanması bulunmayan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.