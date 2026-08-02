Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil sürücüsü, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark edince soluğu itfaiyede aldı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, gece saatlerinde İnegöl'de meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken motor kısmında hareketlilik fark eden A.B., kontrol ettiğinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın motor bölümüne girdiğini gördü.
Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sürücü, aracını yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Amirliği'ne götürerek yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, motor bölümünde gizlenen yılanı dikkatli bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Yakalanan yılan, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yaşadığı olayın ardından rahat bir nefes alan araç sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.