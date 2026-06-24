Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Ö.A. idaresindeki 02 ACB 773 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Derya K'ye, çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Derya K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Ö.A. idaresindeki 02 ACB 773 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Derya K'ye, çarptı.
Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan yaya, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Ö.A. idaresindeki 02 ACB 773 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Derya K'ye, çarptı.
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