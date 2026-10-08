Kaza, Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi 2 karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (58) yönetimindeki 33 MC 5126 plakalı otomobil, Hal Kavşağı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Karaalp'e (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Karaalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Kaza, Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi 2 karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (58) yönetimindeki 33 MC 5126 plakalı otomobil, Hal Kavşağı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Karaalp'e (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Karaalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi 2 karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (58) yönetimindeki 33 MC 5126 plakalı otomobil, Hal Kavşağı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Karaalp'e (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Karaalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.