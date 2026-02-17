Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Koçyazı mevkisi Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Düzce istikametinde seyreden Cihan Ö. idaresindeki 81 TC 810 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren Uğur C. yönetimindeki 81 HO 1027 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.