Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak düzenleme, otomobil dünyasında standartları kökten değiştirecek.
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor
Son yıllarda elektrikli otomobil tasarımlarının vazgeçilmezi haline gelen ve estetik görünümüyle dikkat çeken "gizli (gömülü) kapı kolları" için yolun sonu göründü. Çin hükümeti, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek bu özelliğin kullanımına kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.
1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen kurala göre, ağırlığı 3,5 tonun altındaki tüm araçlarda hem iç hem de dış kapı kollarının mekanik bir acil durum açma mekanizmasına sahip olması şart koşulacak.
Bu hamle, yalnızca elektrikle çalışan ve dışarıdan müdahale imkanı kısıtlı olan gizli kapı kollarının fiilen yasaklanması anlamına geliyor.
GÜVENLİK ZAFİYETİ KARARDA ETKİLİ OLDU
Düzenlemenin arkasındaki temel neden ise kaza anında yaşanan hayati tehlikeler.
Birçok modern araçta acil açma sistemi bulunsa da, kaza sonrası oluşan panik anında kullanıcıların bu mekanizmayı bulamadığı veya sistemin devre dışı kaldığı vakalar Çin’de kayıt altına alındı. Benzer güvenlik endişeleri ABD’de de gündemde.
Tesla modellerinde batarya bitmesi nedeniyle araçta mahsur kalan kullanıcıların bildirimleri üzerine Amerikan makamları da inceleme başlatmıştı.
Bazı olaylarda kurtarma ekiplerinin araç içindeki çocuklara ulaşmak için camları kırmak zorunda kalması, tasarımdaki güvenlik açıklarını yeniden tartışmaya açtı.
EN ÇOK TESLA VE BYD ETKİLENECEK
Bu yasak kararının, Çin pazarındaki tüm üreticileri kapsaması bekleniyor.
Mevcut modellerinin tamamında geri çekilebilir kapı kolu kullanan Tesla’nın, Çin pazarındaki varlığını koruyabilmek adına yaklaşık bir yıl içinde üretim bandını ve tasarımlarını değiştirmesi gerekecek.
Çinli dev üretici BYD de dahil olmak üzere pek çok markanın bu yeni standartlara uyum sağlaması zorunlu tutulacak.
Sektör temsilcileri, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’in bu hamlesinin, küresel ölçekte daha geleneksel ve güvenilir mekanik kapı kolu tasarımlarına geri dönüşü tetikleyebileceğini öngörüyor.
