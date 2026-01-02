Yeniçağ Gazetesi
02 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor

Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor

Son yıllarda elektrikli otomobil tasarımlarının vazgeçilmezi haline gelen ve estetik görünümüyle dikkat çeken "gizli (gömülü) kapı kolları" için yolun sonu göründü. Çin hükümeti, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek bu özelliğin kullanımına kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.

Haberi Paylaş
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 1

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak düzenleme, otomobil dünyasında standartları kökten değiştirecek.

1 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 2

1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen kurala göre, ağırlığı 3,5 tonun altındaki tüm araçlarda hem iç hem de dış kapı kollarının mekanik bir acil durum açma mekanizmasına sahip olması şart koşulacak.

2 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 3

Bu hamle, yalnızca elektrikle çalışan ve dışarıdan müdahale imkanı kısıtlı olan gizli kapı kollarının fiilen yasaklanması anlamına geliyor.

3 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 4

GÜVENLİK ZAFİYETİ KARARDA ETKİLİ OLDU

Düzenlemenin arkasındaki temel neden ise kaza anında yaşanan hayati tehlikeler.

4 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 5

Birçok modern araçta acil açma sistemi bulunsa da, kaza sonrası oluşan panik anında kullanıcıların bu mekanizmayı bulamadığı veya sistemin devre dışı kaldığı vakalar Çin’de kayıt altına alındı. Benzer güvenlik endişeleri ABD’de de gündemde.

5 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 6

Tesla modellerinde batarya bitmesi nedeniyle araçta mahsur kalan kullanıcıların bildirimleri üzerine Amerikan makamları da inceleme başlatmıştı.

6 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 7

Bazı olaylarda kurtarma ekiplerinin araç içindeki çocuklara ulaşmak için camları kırmak zorunda kalması, tasarımdaki güvenlik açıklarını yeniden tartışmaya açtı.

7 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 8

EN ÇOK TESLA VE BYD ETKİLENECEK

Bu yasak kararının, Çin pazarındaki tüm üreticileri kapsaması bekleniyor.

8 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 9

Mevcut modellerinin tamamında geri çekilebilir kapı kolu kullanan Tesla’nın, Çin pazarındaki varlığını koruyabilmek adına yaklaşık bir yıl içinde üretim bandını ve tasarımlarını değiştirmesi gerekecek.

9 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 10

Çinli dev üretici BYD de dahil olmak üzere pek çok markanın bu yeni standartlara uyum sağlaması zorunlu tutulacak.

10 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 11

Sektör temsilcileri, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’in bu hamlesinin, küresel ölçekte daha geleneksel ve güvenilir mekanik kapı kolu tasarımlarına geri dönüşü tetikleyebileceğini öngörüyor.

11 12
Otomobilerde standartlaşan özellik o ülkede yasaklanıyor - Resim: 12

Çin hükümetinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek bu özelliğin kullanımına kısıtlama getirmeye hazırlandığı bildirildi.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro