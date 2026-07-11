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Kaynak: İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Harmanlık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki M.İ. kontrolündeki otomobil ile F.Ü. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı. Yaşanan kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan taksi savrularak Keçi Ayağı Deresi'ne düştü ve yan yattı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI!

Meydana gelen kazada taksi sürücüsü F.Ü. aracın içinde sıkışarak yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI!

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan F.Ü. tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.