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Kaynak: DHA

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, geçen 2 Ekim günü park halindeki otomobile motosikletli 2 kişi tarafından EYP ile düzenlenen saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında dün 3 ikamette yapılan aramalarda, patlayıcı ve yanıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2 eldiven, 2 torpil boş kutusu, pense, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek, 15 kartuş, muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili A.B., M.N.S., S.O. ve O.K. gözaltına alınırken, İ.S.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.N.S, O.K. ve S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.