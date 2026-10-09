Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, geçen 2 Ekim günü park halindeki otomobile motosikletli 2 kişi tarafından EYP ile düzenlenen saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Otomobile bombalı tuzak: Söke'de kan donduran operasyon - Resim : 1

Soruşturma kapsamında dün 3 ikamette yapılan aramalarda, patlayıcı ve yanıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2 eldiven, 2 torpil boş kutusu, pense, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek, 15 kartuş, muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

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Olayla ilgili A.B., M.N.S., S.O. ve O.K. gözaltına alınırken, İ.S.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Otomobile bombalı tuzak: Söke'de kan donduran operasyon - Resim : 3

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.N.S, O.K. ve S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.