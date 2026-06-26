Otomobilde tarih yazacak: Sır gibi saklanan Mercedes ifşa oldu

Alman otomotiv devi Mercedes-AMG, elektrikli ürün yelpazesini genişletme stratejisi kapsamında yeni bir adım daha atıyor. Markanın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi GLA'nın yüksek performanslı tamamen elektrikli versiyonu, Avrupa yollarında gerçekleştirilen testler sırasında kamuflajlı olarak objektiflere takıldı.
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Mercedes-AMG'nin tamamen elektrikli yüksek performanslı yeni GLA modeli, Avrupa'daki testlerinde ilk kez kameralara yakalandı. Sportif şasi bileşenleri ve gelişmiş MMA tabanlı kokpit düzeniyle öne çıkan prototip, kompakt elektrikli SUV pazarında yüksek performans standartlarını yeniden tanımlayacak.Kaynak: Haber Merkezi
Yoğun gizleme çalışmalarına rağmen test aracı, AMG genlerini taşıyan gövde yapısı ve donanımsal ipuçlarıyla dikkat çekiyor. Sızan görsellere göre prototipin ön kısmı büyük oranda gizlenmiş olsa da Mercedes'in yeni nesil yıldız desenli far imzası ve alt taraftaki geniş hava girişleri fark edilebiliyor.
Yeni elektrikli GLA'nın genel tasarım çizgisinin, markanın diğer yeni nesil elektrikli modelleri CLA ve GLB ile benzer bir estetik dili paylaşacağı öngörülüyor. Bu durum, aracın daha modern ve dinamik bir çehreye sahip olacağını gösteriyor.
Yan profilde ise performans odaklı AMG dokunuşları belirgin şekilde kendini gösteriyor:
Genişletilmiş çamurluk yapıları
Hafif alaşımlı özel jantlar ve düşük yanaklı performans lastikleri
Kırmızı kaliperlerle desteklenmiş büyük fren diski sistemi
Standart modellere kıyasla daha sert ayarlanmış dinamik süspansiyon yapısı.
İç mekanda MMA (Mercedes Modular Architecture) platformunun getirdiği modern konsol düzeninin kullanılması bekleniyor. Kamuflaj altındaki kabinde, deri ve Alcantara döşemeye sahip düz tabanlı AMG direksiyon simidi ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Direksiyonun hemen altına entegre edilen iki adet ekranlı kontrol düğmesi, sürüş modlarının kolayca yönetilmesini sağlayacak.
Konsolda yer alacak ekran yapıları net olarak görülemese de MMA tabanlı güncel modeller referans alındığında; 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli ile 14 inç büyüklüğünde merkezi multimedya ekranının yer alması bekleniyor. Ayrıca üst donanım paketlerinde 14 inç büyüklüğünde bir yolcu ekranının sunulması da ihtimaller arasında bulunuyor.
Teknik verileri ve resmi lansman tarihi henüz açıklanmayan yeni elektrikli Mercedes-AMG GLA, markanın kompakt SUV segmentindeki elektrikli performans iddiasını önümüzdeki süreçte de sürdüreceğini açıkça ortaya koyuyor.
(Donanımhaber)