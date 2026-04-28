Çin otomotiv piyasasında ve özellikle elektrikli araba sektöründe liderliğini pekiştirdi. Türkiye'de de otomotiv sektöründe işleyiş devam ediyor. Araç değerlendirmesi yapan ve hızlı satış imkanı sunan VavaCars şirketinden konu hakkında açıklama geldi.
Otomobilde sıfır durdu, ikinci el coştu
Sıfır otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 16 gerilerken, ikinci el pazarı yüzde 6,7 büyüdü.
Şirket, açıklamada Türkiye'de, 2025 yılının ilk çeyreğinde ikinci el satış verilerini paylaştı. Verilere göre 2025'in ilk 3 ayında 1 milyon 627 bin 399 tane ikinci el otomobil satışı yapıldı.
2026'nın aynı aylarında ise bu sayı 1 milyon 736 bin 89 adede ulaştı. Böylece ikinci el araç satışı, aynı aylarda yıllık bazda yüzde 6,7 artış kaydetmiş oldu. 2025'in son çeyreğinde ise satış sayısı 2 milyon 74 bin 382 adetti.
Geçen yılın son çeyreğinde 2 milyon 74 bin 382 adet olarak gerçekleşen satışlara kıyasla çeyreklik bazda yüzde 16,3'lük daralma da yaşandı. Sıfır otomobil satışlarında da yıllık bazda yüzde 16 daralma gösterdi.
2025'in ilk çeyreğinde sıfır otomobilde 265 bin adet satış yapılırken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı 222 bin 22 adete düştü. Bir önceki çeyreğe kıyasla daralma oranı ise yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.
VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdık Gözelekli ise, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı aylarına kıyasla görülen sınırlı daralma olsa da ikinci el pazarın güçlü talep dinamiklerini koruduğunu söyledi. Yıllık bazda büyümenin ise, pazarın dinamikliğinin devam ettiğini göstergesi olduğunu belirtti.
Gözelekli, "Özellikle krediye erişim koşullarının sınırlı olduğu dönemlerde ikinci el araçlar tüketiciler için daha ulaşılabilir bir alternatif olmaya devam ediyor. İlk çeyrek verilerine göre, Türkiye'de her 1 sıfır otomobile karşılık satılan ikinci el otomobil sayısının 8'e yaklaşmış olması, dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.