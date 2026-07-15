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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdurrahim A. yönetimindeki otomobil, Bozova ile Şanlıurfa arasında yolcu taşıyan Mehmet S. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcuların da aralarında olduğu 12 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.