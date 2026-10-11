Kaza, Karapınar ilçesinde bulunan Ayırt Caddesi ile 131500 Sokak kesişimindeki kavşakta yaşandı.
SOKAĞA ÇIKAN OTOMOBİL CADDE ÜZERİNDEKİ MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI
Edinilen bilgilere göre, F.M. idaresindeki 42 BBJ 730 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, 131500 Sokak’tan caddeye çıkış yapan E.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.M. savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KARAPINAR DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI
Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri feci kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.