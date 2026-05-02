Feci kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya yönüne seyretmekte olan İsmail Başusta yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı ve Porsuk Çayı yatağına düşerek durabildi.
OLAY YERİNDE ACI HABER
Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sarp arazide yürüttüğü çalışmalar neticesinde araç içerisindeki yolcu Emine Başusta’nın, çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü İsmail Başusta, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Hayatını kaybeden Emine Başusta’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından hastane morguna nakledildi. Güvenlik güçleri, otomobilin kontrolden çıkma nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.
Öte yandan yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.