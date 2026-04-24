Kaza Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak, tramvay yoluna girdi. Savrulan otomobil tramvay yolundaki direğe çarparak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.