S.A. (77) yönetimindeki araç ile M.Ş. (38) idaresindeki araç Burdur-Fethiye Karayolu Akyaka Köyü kavşağında birbirine girdi. Feci kazada araçta bulunan yolcular S.Ç. (52), H.K. (26), O.K. (38) ve A.G. (25) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Y.A. (76) yaralandı.

Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.