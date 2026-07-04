Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde E.D.(38), yönetimindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü E.D, ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.D. (31) Y.K.D. (9) E.D. (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde E.D.(38), yönetimindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü E.D, ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.D. (31) Y.K.D. (9) E.D. (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde E.D.(38), yönetimindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü E.D, ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.D. (31) Y.K.D. (9) E.D. (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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