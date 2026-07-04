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Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde E.D.(38), yönetimindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü E.D, ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.D. (31) Y.K.D. (9) E.D. (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.