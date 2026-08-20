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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Kaza, Söğüt-Eskişehir kara yolu Oluklu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgay Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına savruldu.

Kontrolden çıkan otomobil daha sonra takla attı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Özlem Ç. ve Ecrin Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurguluyor.