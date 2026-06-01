Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan ve 24 yaşındaki Nisa İ.K. yönetimindeki 16 JF 010 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanalına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri öncülük ederken, AFAD ve sağlık personeli de destek verdi. Araçta bulunan sürücü, ekiplerin koordineli çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı ve merdiven yardımıyla kanaldan güvenli şekilde tahliye edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.