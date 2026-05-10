Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kadın suya düşerken, kadınları kurtarmak için kanala giren 1 kişi de akıntıya kapıldı. 2’si kadın 3 kişi, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadınları kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılan kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.