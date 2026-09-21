Tokat'ta 60 YE 368 plakalı otomobil, Doğancıbağları Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobilin sulama kanalına devrilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Yunus Emre Özüpak ile Yunus Emre Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Özüpak ve Arslan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.