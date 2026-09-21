Tokat'ta 60 YE 368 plakalı otomobil, Doğancıbağları Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobilin sulama kanalına devrilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Yunus Emre Özüpak ile Yunus Emre Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özüpak ve Arslan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.