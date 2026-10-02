Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,39 küçülerek 803 bin 465 satışa geriledi.
Otomobil sektöründe yerli fırtınası: Eylül’de en çok satan 10 model
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-eylül döneminde yüzde 13,39 geriledi. Toplam satış 803 bin 465 olurken elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. Eylül ayında en çok satan modeller listesi de şekillendi.Kaynak: Haber Merkezi / AA
Otomobil satışları yüzde 15,45 düşüşle 627 bin 977, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,12 azalışla 175 bin 488 oldu. Vergi oranları düşük A, B ve C segmentleri, toplam pazarın yüzde 84,7’sini oluşturdu.
C segmenti 352 bin 589 satış ve yüzde 56,1 payla, B segmenti ise 177 bin 786 satış ve yüzde 28,3 payla öne çıktı. Gövde tipinde SUV modeller 415 bin 909 satışla yüzde 66,2 pay alarak ilk sırada yer aldı.
Sedanların satışı 125 bin 20 ve payı yüzde 19,9, hatchback modellerin satışı 83 bin 83 ve payı yüzde 13,2 oldu.
Eylül ayında toplam pazar yüzde 24,33 daraldı. Otomobil satışları yüzde 27,80, hafif ticari araç satışları yüzde 10,42 azaldı.
Ay boyunca 63 bin 736 otomobil ve 19 bin 733 hafif ticari araç olmak üzere toplam 83 bin 469 araç satıldı. Dokuz aylık dönemde benzinli otomobiller 258 bin 453 satışla yüzde 41,2 paya ulaştı.
Hibritler 204 bin 956 satışla yüzde 32,6, elektrikliler 121 bin 79 satışla yüzde 19,3, dizeller 34 bin 520 satışla yüzde 5,5, otogazlılar ise 8 bin 969 satışla yüzde 1,4 pay aldı.
160 kilovat altındaki elektrikli otomobillerin satışları yüzde 7,9 artarak yüzde 17 paya yükselirken, 160 kilovat üzerindekilerde satışlar yüzde 59 azaldı ve pay yüzde 2,3 oldu.
1400 cc altındaki otomobillerin satışları yüzde 31 gerileyerek yüzde 26,7 pay aldı. 1400-1600 cc grubunda yüzde 16,6 düşüş yaşanırken pay yüzde 20,5'e indi.
1600-2000 cc grubunun satışları yüzde 5,5 artarak yüzde 0,7, 2000 cc üzerinin satışları ise yüzde 11,6 yükselerek yüzde 0,2 paya ulaştı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller 610 bin 177 satışla yüzde 97,2, manuel şanzımanlılar 17 bin 800 satışla yüzde 2,8 pay oluşturdu.
Hafif ticari araçlarda ise van modelleri 133 bin 449 satış ve yüzde 76 payla, kamyonetler 16 bin 508 satış ve yüzde 9,4 payla ilk iki sırayı aldı.
Eylül ayında en çok satan 10 otomobil modelinin zirvesine yerli Togg’un T10X modeli yerleşti. Listenin tamamı ise şu şekilde:
1- Togg T10X: 4.237
2- Renault Boreal: 3.220
3- Renault Megane Sedan: 2.830
4- Toyota Corolla: 2.486
5- Togg T10F: 2.455
6- Renault Duster: 2.305
7- Renault Clio HB: 1.993
8- Tesla Model Y: 1.725
9- Hyundai i20: 1.649
10- Kia Sportage: 1.591