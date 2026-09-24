Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kemalpaşa ilçesi İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Caddesi'nde oldu. Kemalpaşa'dan İzmir şehir merkezi yönüne giderken C.K.'nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RM 3364 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Fulya K. (36) yaşamını yitirdi, sürücü C.K. ile yanındaki H.D. (47) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.