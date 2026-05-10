Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında oldu. Edinilen bilgilere göre, M.G. (44) idaresindeki 03 AHJ 008 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada yolcu olarak bulunan M.G.(42), M.G.(7). F.G.(11), G.G.(33) ve Ahmet Göçmen (14) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Ahmet Göçmen hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.