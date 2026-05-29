Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza Adana'da, öğle saatlerinde, Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre; Kozan ilçesine seyir halindeki otomobil, sürücü Mert Can Kunt’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

İtfaiyecilerin çalışmasıyla Kunt ile yanındaki Gamze L. araçtan çıkarıldı. Kontrollerde Kunt’un yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gamze L. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yetkililer vatandaşlara trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.