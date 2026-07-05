Elazığ'da oto elektrik ve bakım onarım uzmanı olarak hizmet veren Levent Karakulak, masraftan kaçınmak amacıyla periyodik bakımları aksatılan ya da yaz aylarında aktif olarak kullanılmayan araç klimalarının; kompresör kilitlenmesi ve radyatör çapaklanması gibi ciddi mekanik arızalara zemin hazırladığını belirtti.
Otomobil sahipleri bu hatayı yapmasın: 2 bin lira yerine 50 bin lira ödemeyin
Elazığ'da oto bakım ustası Levent Karakulak, yazın çalıştırılmayan veya periyodik bakımı yapılmayan araç klimalarının ağır hasarlara yol açtığı uyarısında bulundu. Zamanında yapılmayan klima bakımı ve polen filtresi değişimi nedeniyle sürücüler yüksek masrafla karşılaşabiliyor.Kaynak: İHA
Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte otomobillerde klima kullanımı en yüksek seviyeye ulaştı. Sektör temsilcileri, doğru bilinen yanlışlar ve ihmal edilen periyodik bakımlar konusunda araç sahiplerine kritik uyarılarda bulundu. Klima gazı ile polen filtresinin zamanında yenilenmemesinin ve sistemin uzun süre çalıştırılmamasının, araçlarda yüksek maliyetli arızalara yol açtığı vurgulandı.
Klima sisteminin de tıpkı diğer motor parçaları gibi düzenli bir şekilde çalışmaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden oto elektrik ve bakım onarım ustası Levent Karakulak, şu bilgileri paylaştı:
"Yazın belli başlı problemlerimizden biri klima soğutmasıdır. Klimanın bakımlarını ve gazını zamanında değiştirmediğimiz, sistemi de aktif kullanmadığımız takdirde araçta daha büyük problemler oluşabilir. Klima sistemi ve klima gazı, araçta kullanılan LPG gibi değildir. Klimayı kullanmadığımız takdirde klima gazının daha erken eksilmesi ve özelliğini yitirmesi gibi bir durum söz konusudur. Kullanıcılarımızın doğru bildiği bir yanlış var; klimayı aslında sürekli kullanmak gerekir.
Klimayı çalıştırmadığımız takdirde klima gazı sistemde dolanamaz. Bu durum hem soğutma özelliğinin çok erken yitirilmesine neden olur hem de klimaya daha fazla zarar verir. Klima sistemi yağsız kaldığı için kompresörün kilitlenmesi ya da radyatörün çapaklanması gibi sorunlar söz konusu olur. Bu durumlarda da şu an minimum 50 bin lira gibi bir masraf çıkabilmektedir. Düzgün ve rutin bir şekilde bakımlarımızı yaptırdığımız takdirde çıkabilecek maksimum masrafımız ise 2 bin liradır. Bakımların yapılmaması, polen filtresinin değişmemesi durumunda kalorifer motorunun bozulmasına bağlı olarak en düşük maliyet 50 bin lira şeklinde yansımaktadır.”
Daha önce yaşadığı klima arızası deneyimi üzerinden periyodik bakımın önemine değinen araç sahibi Eren Yıldız ise şunları söyledi:
"Geçmişte aracımın klimasıyla ilgili çok ciddi bir sorun yaşamıştım. Çözüm bulabilmek adına Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim ancak iki şehirde de arızayı giderebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir tanıdığımın tavsiyesiyle bu işletmeye geldim ve sorunun çözüldüğünü gördüm.
Zamanında aracımın klimasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Sorunun çözümü için Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim. Ancak iki şehirde de aracımın sorununu çözebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir dostumuzun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve kimsenin yapamadığı ustalığı burada gördüm. Genel olarak sektörde yoğun bir mesai var, Türkiye'nin her yerinde, Malatya’da da Elazığ'da da durum aynı.
Klima bakımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Bu durum hem araç içi konfor hem de aracın mekanik sağlığı için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü klima bakımları ve klima suyu eksik bırakıldığı zaman, bu ihmal araçta küçük bir sorunu çok büyük bir probleme dönüştürebilir. Bir aracın klima bakımını düzgün yaptırmazsanız, o aracın sonu ya araba mezarlığında ya da sanayide biter. Sürücülerin bunları düşünerek hareket etmesi gerekir"