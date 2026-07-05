Otomobil sahipleri bu hatayı yapmasın: 2 bin lira yerine 50 bin lira ödemeyin

Klimayı çalıştırmadığımız takdirde klima gazı sistemde dolanamaz. Bu durum hem soğutma özelliğinin çok erken yitirilmesine neden olur hem de klimaya daha fazla zarar verir. Klima sistemi yağsız kaldığı için kompresörün kilitlenmesi ya da radyatörün çapaklanması gibi sorunlar söz konusu olur. Bu durumlarda da şu an minimum 50 bin lira gibi bir masraf çıkabilmektedir. Düzgün ve rutin bir şekilde bakımlarımızı yaptırdığımız takdirde çıkabilecek maksimum masrafımız ise 2 bin liradır. Bakımların yapılmaması, polen filtresinin değişmemesi durumunda kalorifer motorunun bozulmasına bağlı olarak en düşük maliyet 50 bin lira şeklinde yansımaktadır.”