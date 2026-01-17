Bir anlık dikkatsizlik büyük bir faciaya yol açacaktı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüjü aşarak kullanılamaz hale geldi.

Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, S.E.C. (19) yönetimindeki 38 AKD 842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Refüjden cumburlop diye atladık”

Kazayı anlatan sürücü S.E.C., refüjü fark edemediğini belirterek, “Refüje oturduktan sonra tabelaya çarptım. Direksiyonu kırmasaydım daha kötü olabilirdi. Biraz da kar yağışı vardı. Çok hızlı değildim. Şükür ki bize bir şey olmadı, aracın durumu ortada” ifadelerini kullandı.