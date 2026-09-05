Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü

Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü

Sıfır otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Türkiye’de en çok tercih edilenler arasında bulunan dev marka bazı modellerinde uyguladığı kampanyalarla fiyatlar yüz binlerce lira geriledi. En yüksek indirim ise 791 bin TL’ye ulaştı.

Kaynak: Diğer
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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 1

Otomobil piyasasında markaların kampanyaları sürerken, Toyota’nın 5 Eylül 2026 tarihli fiyat listesinde dikkat çeken değişiklikler görüldü.

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 2

Akşam'ın haberine göre, Corolla Sedan’ın 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonunda 3 milyon 126 bin TL olan liste fiyatı, kampanyayla birlikte 2 milyon 335 bin TL’ye çekildi. Böylece söz konusu araçta 791 bin TL fiyat avantajı oluştu.

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 3

Toyota’nın aynı modelinin diğer versiyonlarında da yüz binlerce liralık indirimler uygulanıyor.

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 4

DİĞER MODELLERDE DE BÜYÜK İNDİRİM VAR

Kampanya yalnızca Sedan modeliyle sınırlı kalmadı. Corolla Cross Hybrid modellerinde de dikkat çeken fiyat düşüşleri bulunuyor.

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 5

Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonunun liste fiyatı 4 milyon 195 bin TL iken kampanyalı fiyatı 3 milyon 567 bin TL olarak açıklandı. Bu versiyonda 628 bin TL indirim uygulanıyor.

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 6

Diğer Corolla Cross Hybrid versiyonlarında da 500 bin TL’nin üzerinde fiyat avantajı dikkat çekiyor.

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 7

COROLLA SEDAN KAMPANYALI FİYATLARI

5 Eylül 2026 tarihli listeye göre Corolla Sedan’ın kampanyalı fiyatları ve indirim tutarları şöyle:

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 8

1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.850.000 TL — 695.500 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 9

1.5 Dream Multidrive S: 2.150.000 TL — 603.500 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 10

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 2.275.000 TL — 630.000 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 11

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 2.335.000 TL — 791.000 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 12

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.630.000 TL — 667.500 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 13

COROLLA CROSS HYBRİD FİYATLARI

Corolla Cross Hybrid modelinde ise kampanyalı fiyatlar şöyle sıralandı:

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 14

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.875.000 TL — 510.000 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 15

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 3.080.000 TL — 545.000 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 16

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 3.567.000 TL — 628.000 TL indirim

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 17

Sıfır otomobil piyasasındaki kampanyaları yakından takip eden tüketiciler için açıklanan fiyatlar dikkat çekti.

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Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü - Resim: 18

Özellikle 791 bin TL’ye ulaşan indirim, listenin en çarpıcı fiyat avantajı olarak öne çıktı.

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