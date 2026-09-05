Otomobil piyasasında markaların kampanyaları sürerken, Toyota’nın 5 Eylül 2026 tarihli fiyat listesinde dikkat çeken değişiklikler görüldü.
Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü
Sıfır otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Türkiye’de en çok tercih edilenler arasında bulunan dev marka bazı modellerinde uyguladığı kampanyalarla fiyatlar yüz binlerce lira geriledi. En yüksek indirim ise 791 bin TL’ye ulaştı.Kaynak: Diğer
Akşam'ın haberine göre, Corolla Sedan’ın 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonunda 3 milyon 126 bin TL olan liste fiyatı, kampanyayla birlikte 2 milyon 335 bin TL’ye çekildi. Böylece söz konusu araçta 791 bin TL fiyat avantajı oluştu.
Toyota’nın aynı modelinin diğer versiyonlarında da yüz binlerce liralık indirimler uygulanıyor.
DİĞER MODELLERDE DE BÜYÜK İNDİRİM VAR
Kampanya yalnızca Sedan modeliyle sınırlı kalmadı. Corolla Cross Hybrid modellerinde de dikkat çeken fiyat düşüşleri bulunuyor.
Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonunun liste fiyatı 4 milyon 195 bin TL iken kampanyalı fiyatı 3 milyon 567 bin TL olarak açıklandı. Bu versiyonda 628 bin TL indirim uygulanıyor.
Diğer Corolla Cross Hybrid versiyonlarında da 500 bin TL’nin üzerinde fiyat avantajı dikkat çekiyor.
COROLLA SEDAN KAMPANYALI FİYATLARI
5 Eylül 2026 tarihli listeye göre Corolla Sedan’ın kampanyalı fiyatları ve indirim tutarları şöyle:
1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.850.000 TL — 695.500 TL indirim
1.5 Dream Multidrive S: 2.150.000 TL — 603.500 TL indirim
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 2.275.000 TL — 630.000 TL indirim
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 2.335.000 TL — 791.000 TL indirim
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.630.000 TL — 667.500 TL indirim
COROLLA CROSS HYBRİD FİYATLARI
Corolla Cross Hybrid modelinde ise kampanyalı fiyatlar şöyle sıralandı:
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.875.000 TL — 510.000 TL indirim
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 3.080.000 TL — 545.000 TL indirim
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 3.567.000 TL — 628.000 TL indirim
Sıfır otomobil piyasasındaki kampanyaları yakından takip eden tüketiciler için açıklanan fiyatlar dikkat çekti.
Özellikle 791 bin TL’ye ulaşan indirim, listenin en çarpıcı fiyat avantajı olarak öne çıktı.