Otomobil piyasasında şaşırtan gelişme: Fiyatı 791 bin TL düştü

Akşam'ın haberine göre, Corolla Sedan’ın 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonunda 3 milyon 126 bin TL olan liste fiyatı, kampanyayla birlikte 2 milyon 335 bin TL’ye çekildi. Böylece söz konusu araçta 791 bin TL fiyat avantajı oluştu.