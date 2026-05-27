Otomobil pazarı coştu: Elektrikli ve hibrit modeller zirveye koşuyor

Nisan ayında AB pazarında satılan yeni araçların yakıt türlerine göre dağılımında ilk sırayı yüzde 36,9 ile hibrit modeller aldı. Hibrit araçları yüzde 22,5 ile benzinli, yüzde 20,6 ile tam elektrikli ve yüzde 9,8 ile fişli hibrit otomobiller takip etti. Dizel araçların payı yüzde 7,6'da kalırken, diğer yakıt türleri ise pazarın yüzde 2,6'sını oluşturdu. Bu veriler doğrultusunda; tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 67,3 olarak kayıtlara geçti.