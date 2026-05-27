Otomobil pazarı coştu: Elektrikli ve hibrit modeller zirveye koşuyor
Avrupa Birliği (AB) genelinde yeni otomobil satışları nisan ayında yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 972 bin 314 adede ulaştı. Satışlarda elektrikli ve hibrit araçların toplam payı yüzde 67,3'ü bulurken, pazarın lideri yine Volkswagen Grubu oldu.
Ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 aylık kesitte ise toplam otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında artarak 3 milyon 794 bin 280 adede ulaştı.
Nisan ayı verilerinde en dikkat çekici gelişme, bataryalı elektrikli otomobillere olan talebin hızla artması oldu. Elektrikli otomobil satışları, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 37,7 oranında büyük bir ivme yakalayarak 200 bin 117 adede çıktı.
Nisan ayında AB pazarında satılan yeni araçların yakıt türlerine göre dağılımında ilk sırayı yüzde 36,9 ile hibrit modeller aldı. Hibrit araçları yüzde 22,5 ile benzinli, yüzde 20,6 ile tam elektrikli ve yüzde 9,8 ile fişli hibrit otomobiller takip etti. Dizel araçların payı yüzde 7,6'da kalırken, diğer yakıt türleri ise pazarın yüzde 2,6'sını oluşturdu. Bu veriler doğrultusunda; tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 67,3 olarak kayıtlara geçti.
AB'nin önde gelen otomotiv pazarları nisan ayında farklı grafikler sergiledi. Yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre; İtalya'da yüzde 11,6, İspanya'da yüzde 8,4 ve Almanya'da yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Buna karşın Fransa pazarında yüzde 0,3'lük hafif bir daralma yaşandı.
Otomotiv üreticilerinin nisan ayı satış performanslarına bakıldığında, AB pazarının zirvesinde yine Alman üretici yer aldı. Volkswagen Grubu, 266 bin 139 adetlik araç satışı ile pazardaki lider konumunu sürdürdü.
Bünyesinde Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları barındıran Stellantis Grubu, 159 bin 147 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 98 bin 55 adet yeni otomobil satışı gerçekleştirerek pazarın üçüncü büyük oyuncusu oldu.