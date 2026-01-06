Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
Otomobil pazarı alev alev... Lider değişti

Otomobil pazarı alev alev... Lider değişti

Otomobil piyasasında liderlik tahtı değişti. 2024'ün lideri 2. sıraya geriledi. Detaylar haberde...

Haberi Paylaş
Otomobil pazarı alev alev... Lider değişti - Resim: 1

Otomobil pazarında lider değişti. Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre otomobil pazarının yeni lideri Renault oldu.

1 4
Otomobil pazarı alev alev... Lider değişti - Resim: 2

Özpeynirci'nin paylaşımına göre 2025 yılında otomobil hafif ticari araç satışlarında liderlik değişti.

2 4
Otomobil pazarı alev alev... Lider değişti - Resim: 3

2024'ün lideri Fiat ikinci sıraya gerilerken, Renault zirvenin yeni sahibi oldu.

Volkswagen ise Ford'un üçüncülüğünü aldı.

3 4
Otomobil pazarı alev alev... Lider değişti - Resim: 4

Aralık ayının da lideri Renault olurken, ikinci sırada Ford, üçüncü sırada ise Volkswagen yer aldı.

4 4
