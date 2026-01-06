Otomobil pazarında lider değişti. Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre otomobil pazarının yeni lideri Renault oldu.
Otomobil pazarı alev alev... Lider değişti
Otomobil piyasasında liderlik tahtı değişti. 2024'ün lideri 2. sıraya geriledi. Detaylar haberde...
Özpeynirci'nin paylaşımına göre 2025 yılında otomobil hafif ticari araç satışlarında liderlik değişti.
2024'ün lideri Fiat ikinci sıraya gerilerken, Renault zirvenin yeni sahibi oldu.
Volkswagen ise Ford'un üçüncülüğünü aldı.
Aralık ayının da lideri Renault olurken, ikinci sırada Ford, üçüncü sırada ise Volkswagen yer aldı.
