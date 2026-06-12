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Kaynak: AA

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, park pozisyonunda bulunan bir binek aracın motor bölümüne gizlenen yılan, ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye personeli tarafından başarılı bir operasyonla tahliye edildi.

Olay, ilçede yer alan TOKİ Konutları yerleşkesinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, park halindeki bir otomobilin kaput kısmından içeriye bir yılanın girdiğini fark etti. Durumu gören mahalle sakinleri, vakit kaybetmeden araç sahibi Halil Demir'e konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Demir, Gemerek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

İtfaiye ekipleri, aracın motor kaputunu açarak titiz bir çalışma başlattı. Yılan, ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarıldı. Yakalanan yılan, yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Aracındaki yılanın tahliye edilmesinin ardından itfaiye personeline teşekkür eden araç sahibi Halil Demir, “Cuma namazı için aracımı evin önüne park ettim. Cuma namazı çıkışında komşular arabama yılan girdiğini söyledi. Ekipler kısa sürede gelerek yılanı aracımdan çıkardı." dedi.