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Kaynak: İHA

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde oldu. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 42 DSS 31 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü yara almazken, otomobilde ve aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaparak çalışma başlattı.