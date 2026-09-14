Kaynak: DHA

Kaza, Göl Yolu mevkisinde meydana geldi. İlyas D.’nin kontrolünü yitirdiği 16 KLK 55 plakalı otomobil kaldırıma çarparak devrilip, ters döndü. Kazada sürücü İlyas D. ile araçtaki oğlu Yusuf İslam D. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından baba ve oğlu Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.