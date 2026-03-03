Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil devrildi.

Feci kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunuyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık can ve mal güvenlikleri için sürücülerin yol koşullarına dikkat ederek, trafik kurallarına uymalarını hatırlatıyor.