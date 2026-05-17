Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Seyir halindeki bir otomobil ile karşı yönden gelen bir tır kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden anne ve kızı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü baba ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan baba, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kolluk kuvvetleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.