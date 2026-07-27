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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kastamonu'da otomobil ile TIR'ın karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. Devrekani ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

Kaza, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun Yaralıgöz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (48) idaresindeki Volkswagen marka otomobil ile A.B. (58) yönetimindeki TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ş.A. (67), K.A. (75), N.N. (42) ve E.A. (27) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.