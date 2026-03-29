Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz kara yolu Girelli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaşehir’den Kiraz yönüne seyreden 19 yaşındaki M.Ş. yönetimindeki 20 ABK 266 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 30 yaşındaki A.K. idaresindeki canlı hayvan taşıyan TIR ile çarpıştı.
Kazada sürücüler M.Ş. ve A.K. ile otomobilde bulunan 19 yaşındaki S.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü M.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.