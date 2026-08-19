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Kaynak: İHA

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (36) yönetimindeki 16 BCH 720 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ş.G. (30) yönetimindeki 16 BER 005 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savruldu.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde yaralının sol serçe parmağının koptuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralı sürücü, tedavisinin devamı için ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.