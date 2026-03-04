Kaza, Marsin Tarsus'ta Fevziçakmak Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. F.U. idaresindeki otomobil ile E.T.’in kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü E.T. ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.