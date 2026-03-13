Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Deniz Atasoy'un kullandığı 42 PB 379 motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen Fatih Ü. yönetimindeki 07 AC 0844 otomobil çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, Atasoy da yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Deniz Atasoy, kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından Deniz Atasoy'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.